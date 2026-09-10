Невролог Ерохин: судороги ног летом могут возникать из-за неправильного питья воды

Невролог Владимир Ерохин: летом судороги ног могут возникать как от обезвоживания, так и при избыточном питье воды.Врач-невролог Владимир Ерохин рассказал в беседе с «МедикФорум» о причинах судорог ног летом. По словам специалиста, эта проблема может возникать из-за неправильного питья воды. В частности, ее недостаточного потребления и возникающего в организме обезвоживания.«Когда температура среды высокая, а уровень гидратации организма низкий, вероятность возникновения судорог становится сразу очень высокой», - отметил специалист.В свою очередь, повышенное потребление воды летом может поспособствовать более интенсивному потоотделению и мочеиспусканию, последствием чего становится недостаток микроэлементов, минеральных солей, важных для состояния сосудов и нормализации давления.Значительная потеря натрия, кальция, магния или калия способствует судорогам, уточнил невролог. По этой причине летом следует пить напитки с электролитами, а не только воду.Кроме того, добавил Ерохин, судороги могут возникать из-за повышенной нагрузки на ноги, а также длительных периодов неподвижности. Некоторые лекарства (например, антигипертензивные) тоже могут вызывать судороги ног, поскольку нарушают снабжение организма жидкостью.Невролог Ерохин посоветовал обратиться к врачу, если судороги в ногах возникают внезапно и без видимой причины или оказываются очень сильными.«Судороги ног могут быть признаком состояний, влияющих на кровообращение – например, заболевания периферических артерий, а также остеоартрита, невропатии, заболевания щитовидной железы», - предупредил он.

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