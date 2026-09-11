Врач раскрыл три самые смертоносные повседневные привычки
К числу наиболее известных факторов риска Колосовский отнес курение табака. «Табачный дым содержит 43 известных канцерогена. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, курение повышает риск развития 12 форм злокачественных новообразований», — предупредил онколог.
Неправильное питание, по статистике, провоцирует до 35 процентов случаев рака, добавил врач. Он уточнил, что регулярное употребление переработанного красного мяса (колбасы, сосиски, бекон), продуктов с высоким содержанием соли, сахара и консервантов повышает вероятность возникновения рака желудка, толстого кишечника и поджелудочной железы.
Кроме того, частой причиной меланомы и других форм рака кожи является чрезмерное ультрафиолетовое облучение, включая длительное пребывание на солнце в период с 10 до 16 часов и частое посещение солярия, добавил доктор.
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