Врач раскрыл три самые смертоносные повседневные привычки

До 40 процентов всех случаев рака в мире обусловлены причинами, которые можно предотвратить, если скорректировать образ жизни, заявил хирург и онколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Ярослав Колосовский. Три самые смертоносные повседневные привычки, от которых лучше избавиться, он раскрыл «Ленте.ру».К числу наиболее известных факторов риска Колосовский отнес курение табака. «Табачный дым содержит 43 известных канцерогена. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, курение повышает риск развития 12 форм злокачественных новообразований», — предупредил онколог.Неправильное питание, по статистике, провоцирует до 35 процентов случаев рака, добавил врач. Он уточнил, что регулярное употребление переработанного красного мяса (колбасы, сосиски, бекон), продуктов с высоким содержанием соли, сахара и консервантов повышает вероятность возникновения рака желудка, толстого кишечника и поджелудочной железы.Кроме того, частой причиной меланомы и других форм рака кожи является чрезмерное ультрафиолетовое облучение, включая длительное пребывание на солнце в период с 10 до 16 часов и частое посещение солярия, добавил доктор.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки