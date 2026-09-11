Онищенко заявил об отсутствии опасений из-за нового передающегося клещами вируса

Появление в Китае нового вируса ALTNV, передающегося клещами, не вызывает опасений, но интересно для науки. Об этом рассказал ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Ранее в СМИ сообщалось о том, что группа ученых из Китая выявила новую разновидность вируса, передающегося через укус клеща, - найровирус азиатского длиннорогого клеща (ALTNV). Он вызывает схожие с острой лихорадкой с тромбоцитопеническим синдромом симптомы: слабость и нарушение работы органов пищеварения. Приводит ли заражение ALTNV к летальному исходу - пока не установлено."Китайцы смогут сами определить, насколько им это опасно. У них достаточно сильно развита вирусология и эпидемиология. У нас такого типа вируса нет, так что не переживайте. В данном случае это интересно для науки. А для нас это сигнал, чтобы, может быть, более пристально следить за нашей территорией", - сказал Онищенко.Он добавил, что появление нового вируса лишний раз подтверждает, что человеку к настоящему моменту удалось изучить лишь не более 7% окружающего микромира.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки