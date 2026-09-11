Женщинам рассказали о неочевидной причине зубной боли
Причиной дискомфорта специалист назвал гормональные колебания, которые происходят в организме женщины во время менструального цикла. В частности, по его словам, уровень эстрогена и прогестерона влияет на чувствительность зубов и десен. Перед менструацией они могут казаться болезненными, отекать и даже кровоточить.
При этом специалист призвал не пытаться списать серьезные проблемы с зубами на неочевидные причины. Он пояснил, что нельзя винить гормоны, если зуб стал подвижным или боль не проходит после месячных. «Если боль стала сильной, появилась выраженная отечность, гной или зуб действительно начал шататься, нужно обратиться к стоматологу», — посоветовал Праджапат.
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