Эксперт Вознесенский рассказал о лечении устойчивого к лекарствам туберкулеза
По его словам, микобактерии, которые являются возбудителями туберкулеза, могут быть устойчивы к определенным лекарствам, в то время как другие обладают более широкой резистентностью. Вознесенский отметил, что лечение пациентов в таких случаях требует персонального подхода, а при недостаточной эффективности терапии врачи могут использовать препараты второй линии и резервные средства.
Эксперт добавил, что инфекция чаще всего передается воздушно-капельным путем, но взаимодействие с больным не означает обязательного заражения.
«Но при этом далеко не каждый человек при контакте с источником инфекции заразится, потому как для этого нужны предрасполагающие факторы: сниженный иммунитет, наличие других сопутствующих заболеваний», — подчеркнул он.
Вознесенский посоветовал ежегодно проходить флюорографию, которая поможет выявить признаки заболевания еще до появления выраженных симптомов.
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