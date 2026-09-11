Эксперт Вознесенский рассказал о лечении устойчивого к лекарствам туберкулеза

Врачи подбирают индивидуальный подход к лечению пациента при выявлении устойчивого штамма туберкулеза и могут назначить препараты второй линии при недостаточной эффективности обычной терапии. Об этом сообщил 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук и доцент РУДН Сергей Вознесенский.По его словам, микобактерии, которые являются возбудителями туберкулеза, могут быть устойчивы к определенным лекарствам, в то время как другие обладают более широкой резистентностью. Вознесенский отметил, что лечение пациентов в таких случаях требует персонального подхода, а при недостаточной эффективности терапии врачи могут использовать препараты второй линии и резервные средства.Эксперт добавил, что инфекция чаще всего передается воздушно-капельным путем, но взаимодействие с больным не означает обязательного заражения.«Но при этом далеко не каждый человек при контакте с источником инфекции заразится, потому как для этого нужны предрасполагающие факторы: сниженный иммунитет, наличие других сопутствующих заболеваний», — подчеркнул он.Вознесенский посоветовал ежегодно проходить флюорографию, которая поможет выявить признаки заболевания еще до появления выраженных симптомов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки