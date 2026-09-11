Россиян попросили идти к врачу при необычном изменении на коже
«Среди всех видов злокачественных опухолей кожи особую опасность представляет меланома. Более 90 процентов меланом возникают из пигментных невусов, небольшая часть — из визуально неизмененной кожи», — отметил при этом специалист.
Выявление случаев меланомы в России растет: болезнь находят неожиданно во время дерматоскопии родинок, указал Пильх.
Врач посетовал, что меланома может быстро распространяться по организму и способна атаковать лимфоузлы, печень, легкие, кости, мозг и другие органы, что делает ее очень опасным видом рака. Он призвал россиян даже в случае обнаружения и излечения меланомы не забывать о постоянном наблюдении в дальнейшем во избежание рецидива.
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