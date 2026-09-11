Врач перечислил полезные при запорах напитки

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Саурав Сети рассказал, что некоторые напитки могут помочь при запорах. Наиболее полезные варианты он перечислил изданию The Economic Times.Специалист включил в список полезных при запорах напитков кофе и зеленый чай, кефир с ягодами, травяные чаи, соки из чернослива, груш или яблок, а также воду с семенами чиа. Врач уточнил, что кофе положительно воздействует на работу ЖКТ за счет способности стимулировать активность кишечника. Причем такой эффект наблюдается как у обычного кофе, так и у напитка без кофеина.Отдельное внимание Сети обратил на соки, содержащие сорбитол. По его словам, этот природный сахарный спирт особенно хорошо изучен в составе сока чернослива. В частности, исследования показали, что этот напиток помогает уменьшить количество твердого стула и облегчить симптомы запора.Еще одним хорошим вариантом специалист назвал напиток из замоченных в воде семян чиа. Они полезны при запоре благодаря высокому содержанию клетчатки, но впитывают много воды. Поэтому, чтобы получить эффект и не усугубить ситуацию, Сети посоветовал много пить. Также он призвал не надеяться на домашние средства, если запор не проходит и становится постоянным.

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