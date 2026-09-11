«Проблема с ЖКТ»: Почему зубные импланты меняют цвет

Елена Крохмалева в пресс-центре НСН указала на то, что профилактика не только эффективнее, но и экономически выгоднее лечения запущенных патологий.Член ассоциации заслуженных врачей и наставников РФ, замглавы отдела пептидологии АНО НИМЦ Геронтология Елена Крохмалева в пресс-центре НСН подчеркнула связь состояния полости рта с общим здоровьем организма и объяснила, как своевременная диагностика помогает предотвратить серьёзные заболевания.«Профилактика дешевле терапии возникшей патологии. Многие сейчас ставят дорогие импланты. Они со временем окрашиваются, а их восстановление стоит дорого. Если такое происходит, это может указывать на проблемы в желудочно?кишечном тракте. Активизация бактерий в ротовой полости нередко связана с нарушениями в работе ЖКТ. Стоматолог может заметить в полости рта признаки проблемы, которая лежит гораздо глубже. Это позволяет заранее выявить риск развития различных заболеваний, связанных с ЖКТ. По сути, в любой области медицины с помощью определённого чекапа можно предвосхитить появление серьёзных заболеваний — например, сердечно?сосудистых, неврологических и других», — сказала собеседница НСН.Сегодня вектор развития медицины всё отчётливее смещается в сторону предупреждения болезней — вместо того чтобы устранять последствия уже сформировавшихся патологий, специалисты стремятся не допустить их появления. Достижения науки в области диагностики, генетики и изучения микробиома дают врачам инструменты для раннего выявления угроз: нередко риски удаётся обнаружить ещё до того, как болезнь даст о себе знать. С помощью генетических тестов можно оценить индивидуальную предрасположенность к ряду серьёзных состояний — от наследственных нарушений до онкологических и сердечно?сосудистых заболеваний.Микробиом — сообщество микроорганизмов, населяющих разные участки тела (в первую очередь кишечник), — остаётся одним из самых перспективных направлений исследований. Учёные регулярно находят новые доказательства того, насколько сильно состав микробиоты влияет на организм: он тесно связан с работой иммунной системы, обменными процессами и вероятностью развития разных патологий.Тенденция к персонализации затрагивает и стоматологию: профилактика здесь всё больше опирается на индивидуальные особенности пациента. Вероятность столкнуться с кариесом, воспалительными процессами в дёснах и другими стоматологическими проблемами определяется комплексом личных факторов — в том числе генетическими особенностями, состоянием микрофлоры полости рта и уровнем иммунной защиты.

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