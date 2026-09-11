Психологи рассказали о пользе разговоров с самим собой

Психологи Грейс Творек и Гэри Лупян оценили, являюся ли нормой разговоры человека с собой.По словам Творек, такая привычка несет только пользу. Подобные монологи помогают упорядочить мысли и чувства, лучше справляться с повседневными делами и снизить напряженность при их выполнении. Также разговоры с собой развивают критическое мышление и позволяют находить решение внутренних проблем, добавила психолог.Лупян выразил аналогичную точку зрения. Среди преимуществ этой практики он назвал снижение уровня стресса и повышение мотивации для выполнения дел, которые не хочется начинать. Специалист также рассказал о любопытном эксперименте, в ходе которого участники искали в комнате различные предметы. Наблюдение за ними показало, что если испытуемые описывали то, что нужно найти, то поиск продвигался значительно быстрее, чем у людей, которые молчали.

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