Диетолог Кабанов: прибавку веса дают не продукты, а добавки в готовом блюде

Диетолог Алексей Кабанов: такие продукты как картофель и попкорн сами по себе не вызывают прибавки веса.Диетолог Кабанов рассказал, что многие продукты ошибочно связывают с риском появления лишнего веса. По мнению специалиста, прибавка веса чаще происходит не потому, что человек ест тот или иной продукт, а в первую очередь неправильного питания в целом.«Многие продукты в чистом виде не так калорийны, как мы привыкли думать. Чаще всего вес растет не от продукта, а от добавок в готовом блюде. Плюс ко всему на вес влияют привычки и отсутствие культуры питания», - поделился диетолог Кабанов с «Лентой.ру».Продолжая мысль о том, что прибавку веса дают не продукты, он обратил внимание на картофель. Многие считают, что этот продукт ведет к лишнему весу, хотя на самом деле умеренное употребление натурального картофеля без добавок приносит здоровью много пользы. В частности, в нем содержится много калия, помогающего функционировать сердцу, а также витаминов группы B, важных для нервной системы, и положительно влияющей на иммунитет аскорбиновой кислоты. Блюда из картофеля ведут к полноте, когда сопровождаются калорийными и жирными соусами, маслом, другими добавками.Помимо того Кабанов посоветовал не бояться есть попкорн, но при условии, что он не содержит соли и сахара.«Если съесть просто попкорн без сахара и соли, то калорийность снизится вдвое».Диетолог подчеркнул, что пристрастие к продуктам с добавленным сахаром, сластям тесно связано с подверженностью ожирению, диабету, сердечно-сосудистым болезням, жировой болезни печени.Для подержания здорового веса и профилактики его увеличения в рацион полено включать бобовые, убежден врач. По словам Кабанова, получать достаточно белка важно для всех, но если потреблять его только из животных источников, в организм может проникнуть много трансжиров – часть белка в меню обязательно должна быт растительного происхождения.

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