Россиянам указали на частую ошибку при приеме обезболивающих

Врач-гинеколог Дмитрий Лубнин считает, что не стоит ждать, пока боль усилится, прежде чем принять обезболивающее. Частую ошибку купирования боли он назвал в своем Telegram-канале.По словам специалиста, при боли человек нередко откладывает прием препарата до того момента, когда терпеть становится уже сложно. Лубнин считает, что эффективнее принимать обезболивающее на начальном этапе, когда боль только начинает развиваться.«Неправильно ждать, когда костер полыхнет, а потом пытаться его потушить», — подчеркнул доктор.В качестве примера врач привел болезненные менструации. Нестероидные противовоспалительные препараты блокируют фермент, участвующий в образовании веществ, вызывающих боль, поэтому, по словам Лубнина, при болезненных месячных лекарство принимают за один-два дня до их начала.При этом гинеколог отметил, что если нет эндометриоза, облегчить боль при менструации помогает йога. Если же причиной боли является эндометриоз, то врач может назначить лекарства. Среди вариантов лечения Лубнин назвал препараты с диеногестом, а также некоторые гормональные контрацептивы, которые принимают без перерыва на менструацию.«В целом терпеть боль не надо — это вредно и неполезно», — заключил Лубнин.

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