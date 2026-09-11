Эндокринолог Федина: зефир и мармелад разрешены диабетикам как сладости

Врач-эндокринолог Лада Федина: диабетики могут позволить себе сладости в виде пастилы, зефира или мармелада – строго в умеренном количестве.Врач Федина проинформировала, что при заболевании сахарным диабетом важно поддерживать баланс рациона и контролировать количество употребляемых в пищу углеводов.«Углеводы должны составлять не более 50–60% от суточного рациона, а также иметь низкий гликемический индекс», - уточнила медик в беседе с «Лайфом».Федина подчеркнула, что для диабетиков могут быть опасны продукты, насыщенные «быстрыми» углеводами, – в их ежедневном меню не должно быть мучных изделий, конфет, других сластей. Также лучше избегать продуктов с сахарозаменителями, например, фруктозой. По словам эксперта, они тоже способны увеличивать содержание глюкозы в крови.Помимо этого, людям с диабетом нужно с осторожностью пить соки и есть фрукты, поскольку они богаты углеводами и могут вызывать нежелательные колебания сахара в крови.К разрешенным диабетикам сладостям врач причислила горький шоколад, зефир, пастилу, мармелад (употребляемые исключительно умеренно).«Если говорить о допустимых сладостях при сахарном диабете, то следует выбирать продукты с низким гликемическим индексом, которые постепенно увеличивают уровень глюкозы в крови», - посоветовала врач.

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