Россиян предупредили о возможном осеннем осложнении после кофе

Осенью привычка снова и снова спасаться от усталости с помощью кофе может обернуться дополнительной нагрузкой на организм. Об этом предупредил врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Life.По словам специалиста, одна-две чашки кофе в день сами по себе вряд ли станут проблемой. Осложнения возможны, если человек регулярно использует кофеин как стимулятор, пытаясь искусственно поддерживать бодрость и игнорируя усталость.Врач отметил, что большие дозы кофеина могут усиливать стрессовую реакцию организма, а также повышать выведение магния с мочой. «Если в ответ на усталость вы снова и снова пьете кофе, именно отсюда, собственно говоря, и возникают все проблемы: высокий кортизол, хронический стресс и все остальное, что идет с ними в комплекте», — сказал Кондрахин.При этом полностью отказываться от кофе кардиолог не призывает. По его словам, напиток в умеренном количестве не должен навредить, если человек пьет его ради удовольствия, а не пытается с его помощью компенсировать недосып и переутомление: «Кофе ни капельки не навредит, если мы относимся к нему с уважением», — заключил врач.

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