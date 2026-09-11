Эксперимент ученых: что будет с организмом, если есть брокколи каждый день

Если регулярно добавлять брокколи в рацион, организм будет получать целый набор витаминов, минералов и растительных соединений. Ведь этот овощ относится к крестоцветным и считается одним из наиболее питательных продуктов своей группыТак, одна чашка сырой брокколи весом около 90 грамм содержит примерно 35 ккал, более 2 грамм белка, около 2 грамм клетчатки и свыше 80 мг витамина C. В ней также много витамина K, фолата и других микроэлементов.Одно из главных преимуществ ежедневной порции брокколи — клетчатка. Она помогает поддерживать нормальную работу кишечника и способствует более длительному ощущению сытости. Поэтому овощ может быть особенно полезен для тех, кто старается контролировать общий объем еды и вес.Брокколи также является хорошим источником витамина C. Он необходим для нормальной работы иммунной системы, образования коллагена и восстановления тканей.Еще один важный компонент брокколи — витамин K. Он участвует в процессах свертывания крови и необходим для поддержания здоровья костей.Для здоровья сердца брокколи тоже может быть полезной частью рациона. Крестоцветные овощи, включая брокколи, в исследованиях связывали с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. При этом специалисты подчеркивают значение общего количества овощей и фруктов в питании, а не какого-то одного продукта.

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