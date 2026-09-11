Раскрыта правда о сексуальной зависимости

Высокая половая активность сама по себе не указывает на зависимость от секса, считает сексотерапевт Мишель Херцог.Херцог рассказала, что в медицине само существование сексуальной зависимости многие ставят под сомнение. Считается, что о наличии этого состояния можно говорить, когда человека преследуют навязчивые мысли о сексе или он совершает сексуальные действия, несмотря на попытки их остановить. При этом такое поведение вызывает серьезные переживания или проблемы в повседневной жизни.Среди возможных признаков специалист назвала потерю контроля над сексуальным поведением, постоянное чувство вины или стыда после него, ложь для сокрытия своих действий, проблемы в отношениях и на работе. Также к симптомам могут относиться сексуальное поведение, опасное для самого человека или окружающих.Также Херцог опровергла распространенное представление, что сексуальная зависимость бывает только у мужчин или автоматически делает человека преступником. По ее словам, исследование 2018 года показало, что примерно семь процентов женщин испытывали дискомфорт или нарушение контроля над сексуальным поведением и желаниями.

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