Названы опасные для здоровья предметы в доме

Некоторые привычные предметы в доме являются рассадниками бактерий и плесени.Одним из опасных предметов в доме специалисты назвали кухонную губку. Исследования показывают, что в ней может скапливаться большое количество бактерий, поэтому менять ее рекомендуется раз в неделю. Следить стоит и за состоянием зубной щетки: если щетинки загнулись, спутались или загрязнились, ее пора выбросить.Фильтры в системах отопления и кондиционирования специалисты советуют менять примерно раз в три месяца, поскольку скопившаяся в них грязь может распространять пыль, плесень и аллергены. Не стоит забывать и о шторке для душа. На ней также могут в большом количестве скапливаться бактерии и плесень. Ее стоит регулярно мыть и дезинфицировать или менять каждые три месяца, не дожидаясь появления заметных следов плесени.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки