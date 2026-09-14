Россиян призвали не злоупотреблять сухофруктами

Сухофрукты принято считать полезной альтернативой конфетам и другим сладостям, но на деле это не совсем так, заявила гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. В разговоре с «Лентой.ру» она призвала россиян не злоупотреблять этим продуктом.Врач рассказала, что в сухофруктах есть клетчатка, калий, магний и некоторые другие питательные вещества, но считать их полностью безопасной альтернативой конфетам и есть без ограничений не стоит. Кашух объяснила, что в свежих фруктах и ягодах существенную часть объема составляет вода, поэтому они не провоцируют резких скачков глюкозы в крови. Однако, по ее словам, в процессе приготовления сухофруктов вода из плодов практически полностью испаряется, поэтому они становятся очень сильно концентрированным источником природных сахаров.«В сухофруктах воды гораздо меньше, чем в свежих плодах и ягодах, а сахара и калории оказываются сконцентрированы в небольшом объеме, поэтому их легко переесть. Особенно легко превысить норму суточной калорийности, если употреблять сухофрукты прямо из упаковки или добавлять в блюда — кашу, творог, выпечку. Есть их самостоятельно или в составе блюд нужно дозированно, по несколько штук», — предупредила доктор.Также, по ее словам, из-за высокой концентрации сахаров и клетчатки сухофрукты могут вызвать вздутие живота, урчание, газообразование и послабление стула. Кроме того, эта категория продуктов — особенно чернослив — содержит сорбитол, который действует как слабительное, добавила врач.

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