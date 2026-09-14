Едва заметные изменения ногтей могут быть признаком скрытого заболевания

Иногда скрытые, менее заметные проблемы со здоровьем проявляются через взаимосвязанные изменения в организме, которые появляются еще до появления каких-либо явных симптомов. Эти признаки могут служить полезными «предупреждающими сигналами» для проведения обследований и назначения лечения.В обзоре клинических случаев, опубликованном в American Journal of the Medical Sciences, исследователи из Медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси уточнили связь между красноватыми лунулами — этими полумесяцеобразными образованиями у основания ногтей — и широким спектром заболеваний, включая сердечную недостаточность, цирроз печени и ревматоидный артрит.Лунулы лишь изредка краснеют, меняя свой обычный белый оттенок на красный, но когда это происходит, это часто связано со скрытыми проблемами со здоровьем в других частях тела – хотя исследователи признают, что точно не знают, почему существует такая взаимосвязь.В заключение обзора содержится призыв к проведению полного медицинского обследования людей с признаками покраснения лунулы, чтобы выяснить, нет ли у них других проблем со здоровьем.«Впервые описанное в 1954 году, это заболевание впоследствии было выявлено во множестве других случаев, и стала очевидной его связь с сердечно-сосудистыми, печеночными, гематологическими, дерматологическими и ревматологическими заболеваниями», — пишут исследователи. «Хотя точная этиология остается неясной, красные лунулы могут отражать как системную активность заболевания, так и местную патологию, такую как подногтевые опухоли».Задача ногтевой лунулы — создавать новые клетки из белка кератина, которые затем продвигаются вперед и затвердевают, образуя остальную часть ногтя. Обычно они более заметны на больших пальцах рук и ног.И хотя красные лунулы связывают с сердечными заболеваниями и другими проблемами уже на протяжении десятилетий, это наиболее полный на сегодняшний день обзор случаев.Одно из последних исследований, проанализированных учеными, показало, что изменение цвета ногтей связано, например, с заболеваниями соединительной ткани, хотя не у всех людей с такими заболеваниями наблюдается покраснение лунулы, и не у всех людей с покраснением лунулы обнаруживается какое-либо скрытое заболевание.Также были опубликованы исследования, демонстрирующие покраснение лунул у людей с очаговой алопецией и отравлением угарным газом. Как выяснили исследователи, в литературе чаще всего упоминались сердечно-сосудистые, аутоиммунные и ревматологические заболевания.В обзоре отмечается, что системное заболевание наиболее вероятно, когда красное окрашивание наблюдается на нескольких ногтях, а не только на одном.При изменении цвета только одного ногтя чаще встречается подногтевая (подноготная) проблема.«Если дальнейшее обследование выявит наличие красной лунулы на одном ногте в сочетании с инфекцией ногтевого ложа, подногтевой опухолью, подногтевым кровоизлиянием или красным изменением цвета всей ногтевой пластины или выходящим за пределы лунулы, то клинический диагноз «красная лунула», вероятно, не следует ставить», — пишут исследователи.Следующие шаги могут включать изучение биологических механизмов, связывающих покраснение ногтей с различными проблемами со здоровьем. По всей видимости, происходит капиллярная вазодилатация, то есть расширение мелких кровеносных сосудов под ногтем, что увеличивает приток крови.В обзор включен тест, который могут попробовать врачи: если причиной действительно является капиллярная вазодилатация, надавливание на покрасневшие лунулы заставит их побелеть, что указывает на проблему, требующую внимания в сосудистой системе.На самом деле лунула может менять цвет на несколько оттенков – синий может указывать на диабет, а коричневый, например, связан с заболеванием почек, – но главный вывод из этого обзора заключается в том, что нельзя игнорировать любое красное изменение цвета, если оно появится.Эти легко незаметные части ногтей на самом деле являются полезным индикатором состояния здоровья всего организма.«Учитывая редкость этого явления, его потенциальная диагностическая значимость часто упускается из виду», — пишут исследователи. «При обнаружении красных лунул врачи должны учитывать возможность их связи с основным системным или дерматологическим заболеванием. Этот едва заметный клинический признак может способствовать раннему выявлению и идентификации выраженного системного заболевания».

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