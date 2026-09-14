Хирург назвал самые частые причины инсульта у россиян
Врач сообщил, что ключевой фактор риска развития инсульта — неконтролируемое артериальное давление. В пример он привел случаи, когда люди либо вовсе не следят за ним, либо, заметив повышение, ограничиваются разовым приемом лекарства и забывают о проблеме. Также, по его словам, серьезно вредит сосудам избыток сахара в рационе.
«Еще сравнительно недавно сахар считался роскошью и встречался редко — поэтому и такие болезни, как диабет и атеросклероз, встречались куда реже. Сегодня сахар присутствует практически в каждом продукте, поэтому важно осознанно ограничивать сладости и лакомства. Риск еще сильнее возрастает при малоподвижном образе жизни, недостаток активности ухудшает кровообращение, нарушает обмен веществ и способствует развитию диабета, ожирения и гипертонии», — сказал Умнов.
Также, по его словам, не менее опасно несбалансированное питание, приводящее к ожирению. Оно, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на сердце, повышает давление и увеличивает риск инсульта, объяснил Умнов. При этом опасно также резко менять образ жизни ради быстрого похудения: резкий старт спортивных программ также может серьезно навредить здоровью.
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