Раскрыты указывающие на необходимость отдохнуть от соцсетей признаки

Психиатр Энрике Рохас раскрыл признаки, которые указывают на то, что человеку необходимо отдохнуть от социальных сетей.

По словам Рохаса, социальные сети могут привести к информационной перегрузке. Некоторые люди не в состоянии с ней справиться, поэтому у них возникает широкий спектр психических проблем: от тревожности до депрессии.

Кроме того, чрезмерное использование соцсетей может привести к пренебрежению повседневными обязанностями, продолжил доктор. А еще они зачастую снижают самооценку, особенно это касается женщин, которые на этом фоне могут испытывать сильное эмоциональное потрясение. Если у человека наблюдаются перечисленные признаки, ему стоит придерживаться так называемой «цифровой диеты». Как подчеркнул психиатр, он прекрасно понимает, что в большинстве случаев полный отказ от социальных сетей невозможен, поэтому рекомендации подразумевают минимизацию их использования.

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