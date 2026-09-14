Раскрыты указывающие на необходимость отдохнуть от соцсетей признаки

Психиатр Энрике Рохас раскрыл признаки, которые указывают на то, что человеку необходимо отдохнуть от социальных сетей.По словам Рохаса, социальные сети могут привести к информационной перегрузке. Некоторые люди не в состоянии с ней справиться, поэтому у них возникает широкий спектр психических проблем: от тревожности до депрессии.Кроме того, чрезмерное использование соцсетей может привести к пренебрежению повседневными обязанностями, продолжил доктор. А еще они зачастую снижают самооценку, особенно это касается женщин, которые на этом фоне могут испытывать сильное эмоциональное потрясение. Если у человека наблюдаются перечисленные признаки, ему стоит придерживаться так называемой «цифровой диеты». Как подчеркнул психиатр, он прекрасно понимает, что в большинстве случаев полный отказ от социальных сетей невозможен, поэтому рекомендации подразумевают минимизацию их использования.

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