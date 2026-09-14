Россиянам рассказали об обострении хронических заболеваний в межсезонье
Специалист отметила, что именно в этот период напоминают о себе бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническая обструктивная болезнь легких и кардиологические патологии, а на их фоне просыпаются ОРВИ.
По словам Федоровой, при смене сезона имеет смысл заранее собрать личную аптечку и после консультации с врачом пропить профилактический курс препаратов. Особое внимание следует уделить питанию: в начале осени рацион еще богат фруктами и овощами, но постепенно содержание витаминов и минералов в продуктах снижается. При этом осень дает организму время на адаптацию перед холодами, что позволяет пройти перестройку мягче, чем при резкой смене климата.
Терапевт подчеркнула важность полноценного сна не менее восьми часов, отказа от гаджетов за час до сна и вечерних ритуалов вроде чтения или чая с мятой и мелиссой. Для лучшего засыпания она рекомендовала эфирные масла апельсина или лаванды на ватном диске у кровати и расслабляющую ванну.
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