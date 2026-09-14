Врач оценил реальный риск развития рака из-за горячих напитков

Риск развития рака пищевода из-за привычки пить горячий чай или кофе сравнительно небольшой, отметил врач Оскар Дьюк.По словам Дьюка, многих людей напугало новое исследование, показавшее, что у тех, кто предпочитает горячие напитки, риск развития плоскоклеточного рака пищевода почти в три раза выше. По словам врача, данные в исследовании верные, но они рассматривают лишь один вид рака, на который приходится примерно 30 процентов от общего количества всех злокачественных опухолей пищевода.Таким образом, продолжил Дьюк, сама по себе трехкратная разница не означает, что у каждого, кто любит горячие напитки, риск заболеть раком в три раза выше. «Вероятность заболеть этим видом рака составляет примерно один процент. Если каждый день пить очень горячий кофе, то риск увеличится до трех процентов», — пояснил врач.Специалист подчеркнул, что чай и кофе сами по себе не вредят здоровью. Проблема, по его словам, именно в их температуре. Чтобы снизить возможный риск, врач посоветовал дать напитку немного остыть или добавить холодное молоко. Наиболее эффективными способами профилактики рака он назвал отказ от курения и умеренное употребление алкоголя.

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