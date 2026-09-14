Нутрициолог Ковылкина: минимум два дня в неделю алкоголь не следует пить совсем

Нутрициолог Оксана Ковылкина: крайне важно следить за количеством употребляемого алкоголя, как и за тем, что используется для закуски.Нутрициолог Оксана Ковылкина напомнила в интервью, что употребление алкоголя оказывает значительное влияние на физическую форму человека – слишком частая выпивка во многих случаях провоцирует рост жировых отложений, особенно на животе и бедрах. Отчасти это объясняется калорийностью самой выпивки (которая к том же повышает аппетит), отчасти – тем, что для закуски к спиртном используются калорийные или стимулирующие жироотложение продукты.«К тому же пиву берут закуски: орехи, блюда приготовленные во фритюре, соусы. Получается, чем больше выпито, тем больше съедено», - отметила Ковылкина, беседуя с РИАМО.Специалистка посоветовала следить за калорийностью своих закусок к спиртному, как и за тем, в каком количестве выпивается алкоголь. Эксперт подчеркнула: спиртные напитки, включая «безобидное» пиво, не должны употребляться каждый день. Придерживается данного принципа важно, чтобы избежать поражений ЦНС, печени, сердца и сосудов, повышенного риска рака.«Обратите внимание что минимум два дня в неделю вы не должны употреблять алкоголь совсем», - констатировала нутрициолог.

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