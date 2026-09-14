Врач предупредил о первых признаках рака толстой кишки

Онколог, хирург «СМ-Клиники» Дмитрий Пензов рассказал, какие симптомы могут быть первыми проявлениями рака толстой кишки.Врач предупредил, что один из основных признаков заболевания — это появление в стуле крови. Многих такое состояние вводит в заблуждение: его часто списывают на геморрой, из-за чего и откладывают обследование.«Любые кровянистые выделения из прямой кишки требуют диагностики. Даже если причиной окажется не онкологическое заболевание, выяснить источник кровотечения необходимо как можно раньше», — отметил онколог.Врач также посоветовал обратить внимание на то, как часто случаются сбои в работе перистальтики кишечника — кратковременно или на протяжении длительного времени. По его словам, стоит насторожиться, если частый запор неожиданно сменяется жидким стулом. Причиной подобных симптомов может быть растущая опухоль, которая постепенно нарушает прохождение содержимого по кишечнику, объяснил Пензов.Кроме того, при росте злокачественной опухоли могут появляться боли в животе, вздутие, повышенное газообразование, ощущение тяжести после еды, заявил специалист. Еще одним признаком рака кишечника, который кажется неочевидным, он назвал беспричинную потерю веса и анемию.

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