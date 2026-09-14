Eat This, Not That!: диетолог Гароне назвала опасные последствия бокала вина в день

Нутрициолог и диетолог Сара Гароне рассказала об опасных осложнениях привычки регулярно пить вино и назвала среди них рак.О том, что диетолог Гароне назвала опасные последствия употребления даже одного бокала вина в день, проинформировало издание Eat This, Not That!. В комментарии для него специалистка сообщила, что малые дозы вина, которые позволяют себе люди, могут вызывать развитие толерантности к алкоголю, возникающую из-за того, что рецепторы мозга адаптируются к его действию, Обычно подобная толерантность побуждает организм увеличивать принимаемую дозу спиртного. Между тем, эффект вина и его вредное воздействие на организм тесно связаны с количеством выпитого, констатировала эксперт.«Относительно безопасной нормой для женщин считается один бокал в день, для мужчин – два», - отметила диетолог Гароне.Регулярное превышение этого количества может давать токсический эффект, повышающий для организма риски заболеваний, включая такое опасное как рак.«Даже небольшое количество вина каждый день повышает риск развития рака мозга, шеи, пищевода, печени, груди и толстой кишки», - предупредила эксперт.Также диетолог обратила внимание на то, что алкогольные напитки обладают высокой калорийностью и могут «помочь» приобрести лишний вес. Выпивая бокал вина в 150 мл, человек получает до 125 килокалорий.

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