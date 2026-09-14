Врач назвала повышающий работоспособность продукт

Врач-диетолог Анна Гусева рассказала РИА Новости, что включение в недельный рацион 100 граммов мойвы способствует повышению работоспособности и помогает легче справляться со стрессовыми ситуациями.Диетолог пояснила, что секрет эффективности мойвы кроется в уникальном балансе питательных веществ. Витамины B12 и B6, омега-3, магний, фосфор и калий содержатся в ней именно в тех пропорциях, которые необходимы организму в стрессовой ситуации.«Магний — это природный релаксант. Он снижает возбудимость нейронов, снимает напряжение в шее и плечах от долгого сидения за компьютером и нормализует сон. Калий работает в паре с магнием, усиливает его эффект, а также предотвращает скачки давления», — пояснила врач.

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