Врач назвала повышающий работоспособность продукт
Диетолог пояснила, что секрет эффективности мойвы кроется в уникальном балансе питательных веществ. Витамины B12 и B6, омега-3, магний, фосфор и калий содержатся в ней именно в тех пропорциях, которые необходимы организму в стрессовой ситуации.
«Магний — это природный релаксант. Он снижает возбудимость нейронов, снимает напряжение в шее и плечах от долгого сидения за компьютером и нормализует сон. Калий работает в паре с магнием, усиливает его эффект, а также предотвращает скачки давления», — пояснила врач.
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