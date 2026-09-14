Диетолог назвал суточную норму мяса для мужчин и женщин

Курица и индейка являются одними из самых полезных видов мяса. Врач-диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, какое количество мяса птицы оптимально употреблять в течение дня.

Эксперт отметил, что итоговая норма зависит от целей, которые ставит перед собой человек.

«Мясо можно есть в течение дня и питаться только им, если есть такая задача», — подчеркнул Поляков.

Однако, если говорить об оптимальном количестве белка, диетолог привёл конкретные цифры. Для женщин норма готового продукта составляет 250–300 г в день, для мужчин — 300–400 г. При этом специалист уточнил, что эти рекомендации касаются животного белка в целом.

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