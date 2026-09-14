Раскрыт лучший способ укрепить психическое здоровье

Психиатр Фернандо Мора раскрыл лучший, по его мнению, способ укрепить психическое здоровье.По словам Моры, существенное влияние на психическое благополучие оказывает внутренний диалог, который у многих людей является негативным. Человек может превратиться в собственного врага, если проявляет суровость и постоянно осуждает себя, предупредил он.Таким людям поможет «техника зеркала», заверил врач. Идея заключается в том, чтобы встать перед зеркалом и вслух произнести все негативные вещи, которые человек ранее говорил про себя. В качестве альтернативы Мора предложил взять фотографию маленького себя и сказать все то же самое ребенку. Он утверждает, что его пациенты не могут это сделать, а если и делают, то им трудно сохранить прежний уровень серьезности.Эта техника является мощным инструментом для выявления чрезмерной самокритики, добавил специалист. В заключение психиатр призвал разговаривать с собой с добротой и использовать тон, похожий на тот, который человек бы использовал, давая совет близкому человеку.

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