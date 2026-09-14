Врач Тяжельников: съедать арбуз до корочки небезопасно для здоровья

Врач Андрей Тяжельников сообщил, что не нужно делать, поедая арбуз.Врач Тяжельников поделился мнением в комментарии для РИА Новости о том, насколько опасно для здоровья съедать вместе с арбузной мякотью косточки. Медик отметил, что как таковые косточки безвредны – их случайное проглатывание не вызовет серьезного ухудшения самочувствия. Однако есть арбуз, сознательно не выплевывая косточек, нельзя – в большом количестве они могут оказаться небезопасными для пищеварительного тракта«Есть косточки вместе с мякотью арбуза все же не стоит, так как они могут стать причиной неприятных симптомов при синдроме раздраженного кишечника», - заявил Андрей Тяжельников.Также врач посоветовал россиянам употреблять арбуз таким образом, чтобы его розовая часть не поедалась до самого конца без остатка. Съедать арбуз до корочки небезопасно для здоровья, подчеркнул он.«Не нужно съедать арбуз до корочки. Вредные для здоровья нитраты могут содержаться ближе к корке», - объяснил эксперт.

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