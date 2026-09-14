Гастроэнтеролог Чайка: не стоит отказываться полностью от «вредного» сливочного масла

Гастроэнтеролог Анастасия Чайка посоветовала не исключать априори из рациона такой продукт как сливочное масло.Продукты, которые многие считают вредными, на самом деле могут приносить немало пользы организму и здоровью. В частности, не следует считать огульно вредным сливочное масло – качественное масло является уместным и рекомендуемым источником жира, об этом сообщила гастроэнтеролог Чайка.«У нас есть рекомендации ВОЗ, по которым 30 граммов сливочного масла в день считаются нормой при отсутствии заболевания желчевыводящих путей», - сказала медик в комментарии для портала e1.ru.Одним из несомненных преимуществ сливочного масла является его насыщенность витамином А. Большинство людей, у которых имеется гипотиреоз и другие патологии щитовидной железы, страдают от дефицита витамина А. Его полноценное употребление является полезным в целом для здоровья эндокринной системы и поддержания гормонального баланса. Кроме того, витамин А необходим для правильного функционирования мозга, нервной системы.Также по нению гастроэнтеролога Чайка не стоит отказываться полностью от употребления красного мяса, поскольку этот продукт дает организма жизненно необходимый ему белок, витамины группы B, железо. Как источник аминокислот красное мясо и вовсе не имеет конкурентов.Специалист отметила, что качественные натуральные продукты питания могут обладать многими ценными для здоровья свойствами, а их «вредность» обычно определяется индивидуальной непереносимостью или наличием нарушений, мешающих организму нормально усваивать их.

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