«Открытые петли» назвали причиной постоянной усталости

Психолог Никки-Энн Уилсон предупредила, что большое количество невыполненных дел может истощать психику, даже если человек не делает каких-либо активных действий. Неочевидную причину постоянной усталости она раскрыла в беседеУилсон назвала незавершенные задачи «открытыми петлями». По ее словам, некоторые люди спокойно живут с ними, другие постоянно держат незаконченные дела в памяти и мысленно возвращаются к ним. Это может перегружать рабочую память, вызывать ощущение умственного истощения и мешать сну.Чтобы снизить нагрузку, психолог посоветовала записывать незавершенные дела и заранее определять время для их выполнения. Крупные задачи можно разбивать на небольшие этапы. Кроме того, не держать в памяти часть повседневных дел помогают стойкие привычки и распорядок дня.

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