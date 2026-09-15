«Открытые петли» назвали причиной постоянной усталости
Уилсон назвала незавершенные задачи «открытыми петлями». По ее словам, некоторые люди спокойно живут с ними, другие постоянно держат незаконченные дела в памяти и мысленно возвращаются к ним. Это может перегружать рабочую память, вызывать ощущение умственного истощения и мешать сну.
Чтобы снизить нагрузку, психолог посоветовала записывать незавершенные дела и заранее определять время для их выполнения. Крупные задачи можно разбивать на небольшие этапы. Кроме того, не держать в памяти часть повседневных дел помогают стойкие привычки и распорядок дня.
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