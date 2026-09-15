Сотрудница хосписа назвала три распространенных заблуждения о смерти

Уход из жизни в реальности далеко не всегда выглядит так, как его показывают в кино. Об этом рассказала медсестра и менеджер по качеству в хосписе Пенни Смит изданию HuffPost.Медсестра рассказала, что естественная смерть в большинстве случаев происходит постепенно: человек перестает реагировать на происходящее, у него меняется цвет кожи и характер дыхания. Быстрый и спокойный уход, как его показывают в кино, встречается значительно реже.Еще одним распространенным заблуждением Смит назвала желание родственников накормить и напоить близкого человека. Им кажется, что таким образом они проявляют заботу и помогают поддерживать жизнь, но на самом деле лишь создают стресс.«В конце жизни человеку уже не нужно прежнее количество еды и воды», — объяснила сотрудница хосписа.Специалистка также призвала родственников не воспринимать смерть как процесс, который медицина всегда может контролировать. Многим кажется, что благодаря современным лекарствам и технологиям врачи могут точно сказать, выживет ли человек. Или предсказать время его ухода из жизни. На самом деле, как подчеркнула Смит, зачастую врачи этого не знают.

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