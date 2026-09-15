Онколог предупредил о связанной с раком кишечника инфекции
Специалист отметил, что речь идет о бактерии хеликобактер пилори, которая в течение жизни может поражать до 50 процентов населения Земли. По его словам, инфекцию связывают с развитием рака желудка, однако последние исследования показали, что она также может повышать риск рака кишечника. «У людей, имевших признаки заражения хеликобактер пилори, риск развития колоректального рака оказался примерно в 1,6 раза выше», — рассказал о результатах исследования онколог.
При этом Стеббинг подчеркнул, что, несмотря на выводы ученых, хеликобактер пилори нельзя назвать основной причиной рака кишечника. Он объяснил, что исследования могут переоценивать опасность бактерии и не оценивают влияние других факторов, таких как курение, употребление алкоголя, переработанного мяса и низкой физической активности.
Онколог добавил, что хеликобактер пилори, как правило, не вызывает никаких симптомов, но у некоторых людей она провоцирует постоянное воспаление, которое может привести к язве, гастриту и даже раку желудка.
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