Онколог предупредил о связанной с раком кишечника инфекции

Распространенная инфекция желудка, которой многие заражаются еще в детстве, может быть связана с повышенным риском рака кишечника. Об этом онколог Раскин Джастин Стеббинг предупредил в разговоре с The Conversation.Специалист отметил, что речь идет о бактерии хеликобактер пилори, которая в течение жизни может поражать до 50 процентов населения Земли. По его словам, инфекцию связывают с развитием рака желудка, однако последние исследования показали, что она также может повышать риск рака кишечника. «У людей, имевших признаки заражения хеликобактер пилори, риск развития колоректального рака оказался примерно в 1,6 раза выше», — рассказал о результатах исследования онколог.При этом Стеббинг подчеркнул, что, несмотря на выводы ученых, хеликобактер пилори нельзя назвать основной причиной рака кишечника. Он объяснил, что исследования могут переоценивать опасность бактерии и не оценивают влияние других факторов, таких как курение, употребление алкоголя, переработанного мяса и низкой физической активности.Онколог добавил, что хеликобактер пилори, как правило, не вызывает никаких симптомов, но у некоторых людей она провоцирует постоянное воспаление, которое может привести к язве, гастриту и даже раку желудка.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки