Загрязнение воздуха связано с повышенным риском развития глаукомы и катаракты

Загрязнение воздуха влияет не только на сердце и легкие. Глазам тоже может быть угрожать опасность. Результаты нового исследования были представлены в в Лондоне на заседании Европейского общества хирургов-офтальмологов, специализирующихся на операциях по удалению катаракты и рефракционной хирургии.«Каждый день мы видим пациентов, теряющих зрение из-за таких заболеваний, как глаукома и катаракта», — сказал доктор Ахмед Альнабихи из офтальмологической больницы и исследовательского центра имени короля Халеда в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, который возглавил новое исследование, изучающее влияние загрязнения окружающей среды на глаза.«Эти заболевания называют „возрастными“, как будто единственной причиной является старение, но мне это всегда казалось неполным», — добавил он. «Если же эти состояния ускоряются из-за факторов окружающей среды, это меняет наше мышление и наводит на мысль о необходимости принятия мер для снижения рисков».Команда Альнабихи проанализировала 41 исследование с участием миллионов людей и обнаружила, что воздействие мелкодисперсных частиц загрязнения воздуха (известных как PM2.5) связано с повышенным риском развития глаукомы и катаракты.Эти мельчайшие частицы содержатся в дыме, выхлопных газах автомобилей и промышленных отходах.У людей, проживающих в наиболее загрязненных районах, вероятность развития глаукомы была на 70% выше, чем у тех, кто проживает в наименее загрязненных районах. Риск развития катаракты также был неизменно выше в более загрязненных районах.Доказательства связи с возрастной макулярной дегенерацией были менее последовательными, хотя некоторые исследования подтверждали наличие такой связи.Считается, что мелкие частицы вызывают воспаление и окислительный стресс в организме.«При длительном воздействии эти факторы могут повредить зрительный нерв, что имеет отношение к глаукоме, или хрусталик, что имеет отношение к катаракте», — сказал Альнабихи.Исследователи заявили, что эти результаты подтверждают необходимость ужесточения стандартов качества воздуха и мер по снижению загрязнения, включая увеличение количества зеленых насаждений и сокращение транспортного потока в городах.

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