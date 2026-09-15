Диетолог рассказала, как пить кофе без вреда для сердца и нервов

Утренний кофе не опасен, если не злоупотреблять им и не пить натощак. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.Исследования подтверждают, что регулярное употребление кофе снижает риски сахарного диабета второго типа, болезней сердца и сосудов, ожирения, метаболического синдрома и проблем со зрением, а также помогает бороться с окислительным стрессом. Однако ключевое условие — умеренность.«Если вы физически не можете проснуться или у вас уже есть привязка ко вкусу и аромату, то первую чашку можно выпить утром. Но не стоит пить его натощак», — предупредила эксперт.Вторую чашку Дианова советует выпивать в полдник, когда энергия естественным образом падает. Вечером лучше перейти на травяные чаи без кофеина.ВОЗ рекомендует не превышать 400 мг кофеина в сутки — это примерно 1-4 порции в зависимости от крепости и объёма. При таком количестве риск развития диабета и других заболеваний не повышается. Однако диетолог советует ориентироваться на две чашки в день.

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