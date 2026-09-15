Музыка может уменьшить боль, и это не просто отвлечение внимания

Анализ 57 исследований показывает, почему музыка может облегчать боль, при этом важными факторами являются личный выбор, удовольствие и активное участие.Когда что-то болит, люди включают музыку, обычно исходя из того, что это отвлекает внимание от боли. Однако одного лишь внимания недостаточно. Однако неприятная музыка так же хорошо удерживает внимание слушателя, не уменьшая боли, и в нескольких экспериментах музыка помогала, даже когда прекращалась до того, как начиналась боль.Новый обзор 57 исследований указывает на другой аспект: нравится ли человеку музыка, выбрал ли он её сам и следует ли он за ней. Общим звеном является не сам звук, а отношение слушателя к нему.В большинстве собранных ими исследований здоровые добровольцы подвергались кратковременным воздействиям боли в лабораторных условиях, а не наблюдались за людьми, которые испытывают боль каждый день, что и является главным предостережением самого обзора.«Результаты нашего исследования помогают объяснить, почему музыка может быть эффективным и низкорисковым методом обезболивания и как мы можем максимально усилить ее действие», — говорит руководитель исследования профессор Джок Брадт из Университета Дрекселя.Если бы целью было привлечение внимания, подошёл бы любой захватывающий звук. Но это не так. В одном эксперименте приятная расслабляющая музыка снижала болевые ощущения во время электрической стимуляции, а неприятная музыка повышала их.В другом исследовании добровольцы заявили, что они интенсивно концентрировались как на неприятной музыке, так и на приятной музыке, а также на задании на прослушивание. Только приятная музыка и задание на прослушивание улучшили их показатели болевого синдрома. Фактор времени усиливает аргумент. В нескольких исследованиях музыку включали до болевого воздействия, а не во время него, и люди всё равно чувствовали меньшую боль.Внимание по-прежнему важно, но картина, в которой песня вытесняет негативные чувства, не соответствует тому, что отражают цифры. Наблюдение за природой также связывают с изменениями в мозговой активности, связанной с болью, а не просто с отвлечением внимания.В двух экспериментах, проведенных одной и той же группой, отличалось лишь одно: степень влияния участников на выбор музыки. В первом эксперименте 51 взрослый человек держал руку в ледяной воде. Те, кому был предоставлен больший выбор, продержались дольше и оценили боль ниже, а эффект был наиболее сильным у тех, кто сказал, что им понравилось то, что они услышали.Во втором исследовании 286 взрослых с болями участвовали в эксперименте, в котором одновременно варьировались выбор и сложность музыки. Выбор снижал интенсивность боли. Сложность не оказывала никакого эффекта.Аналогичные результаты были получены в ходе клинического исследования. Девяносто два взрослых пациента с запущенным раком были случайным образом распределены на две группы: одна получала шесть сеансов с музыкальным терапевтом, а другая была отнесена к контрольной группе, получавшей такое же внимание, но без музыкального терапевта.Положительный эффект был обусловлен чувством собственной эффективности в борьбе с болью, ощущением того, что вы можете что-то сделать со своей болью. Из 24 исследований, целью которых было проверить, как работает музыка, это было единственное, в котором был проведен полный статистический анализ.Пятьдесят девять взрослых отбивали ритм музыки, отбивали ритм в тишине, слушали, не отбивая ритма, или сидели неподвижно, пока на них надавливало устройство. Отбивание ритма музыки оказалось более эффективным, чем все остальные варианты.Пение дало еще больший эффект. В исследовании с участием 40 человек, руки которых были опущены в ледяную воду, пение выбранной песни оказалось эффективнее как прослушивания, так и сидения в тишине. Прослушивание в одиночестве не показало лучших результатов, чем молчание, по всем показателям болевого синдрома.И 83% участников этой группы назвали пение самым отвлекающим фактором. Отвлечение внимания не было тем, что отличало победителей от проигравших.«Одно исследование также показало, что подпевание более эффективно, чем просто прослушивание музыки», — объясняет Брадт.Результаты визуализации четко разделяются. Музыка снижала активность, вызванную болью, в областях, напрямую иннервируемых спинным мозгом и таламусом, на ранних этапах этой цепочки. Это также изменило активность в префронтальной коре головного мозга, которая помогает формировать когнитивные и эмоциональные реакции на боль.В двух исследованиях изучались люди с фибромиалгией, хроническим болевым синдромом. После прослушивания выбранной ими музыки, набор областей мозга, активных во время сосредоточенного на себе мышления, стал функционировать скорее так же, как и у людей без этого расстройства. Постоянная боль может подпитывать подобное замкнутое, эгоцентричное мышление, и это дает первые основания полагать, что музыка способна изменить эту модель поведения.«Исследования с использованием методов нейровизуализации показали, что музыка может влиять как на ранние этапы обработки болевых ощущений в мозге, так и на когнитивные и эмоциональные реакции на боль более высокого уровня», — говорит Брадт.Другие исследования о том, как музыка может оздоравливать мозг, указывают на те же самые области, и музыка вызывает физические ощущения, которые люди могут сопоставить с ощущениями на теле.Группа исследователей провела поиск в пяти базах данных до февраля 2026 года, проанализировала 663 записи и сохранила 57. Эти исследования проводились в 20 странах и включали от 12 до 200 участников в каждом. Ни одно из исследований не касалось детей.Почти три четверти исследований использовали лабораторные методы воздействия на здоровых добровольцев, а 93% тестировали записанную музыку, воспроизводимую для слушателя. В четырех исследованиях изучалось, как люди сами создают музыку, и только в одном участвовал квалифицированный музыкальный терапевт.Более серьезная проблема заключается в том, что измерялось в исследованиях, и в том, что в них утверждалось. Обычно умеренность проверяли, разделяя людей на группы, а не с помощью формального статистического теста на умеренность.«Исследование влияния музыки на боль может показаться простым, но на самом деле это очень сложная задача из-за сложности музыки и сложности боли», — говорит Брадт.Боль проявляется по-разному в организме, который страдает от неё годами. Результаты, полученные у здорового добровольца, держащего лёд, могут не совпадать с результатами у человека с фибромиалгией или онкологическими болями. Предыдущие травмы влияют на то, как мозг справляется со следующей, и обзор показал, что проведено мало исследований, проверяющих, сохраняется ли этот эффект.Брадт постоянно возвращается ко второму отрыву.«В своей клинической практике я в основном использую активные методы музицирования, такие как пение, вокальная импровизация и игра на инструментах, поскольку считаю, что это гораздо эффективнее при хронической боли, чем простое прослушивание музыки», — объясняет Брадт.Изучить это сложнее, чем изучить плейлист. Можно попросить человека в сканере лечь неподвижно и услышать ту же запись, что и все остальные. Никто не может дать стандартные оценки человеку, умеющему импровизировать. Пока исследователи не решат эту задачу, одна из самых сильных клинических гипотез в этой области останется недостаточно проверенной.

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