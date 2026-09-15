Названы самые страдающие от гриппа профессии
«В группу профессионального риска входят также сотрудники медицинских и образовательных учреждений. Риск есть и в обычных офисах, где люди ежедневно находятся в общих помещениях, общаются и вместе обедают», — сообщило издание.
По данным экспертов, проще всего заболеть на работе в торговых точках: через кассы и залы каждый день проходят сотни покупателей.
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