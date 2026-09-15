Названы самые страдающие от гриппа профессии

Сотрудники магазинов, общепита и подобных сфер из-за постоянного контакта с большим количеством людей находятся в группе риска при эпидемии гриппа, поэтому врачи призывают их прививаться от него. Об этом рассказали в московском Роспотребнадзоре, сообщает Life.ru.«В группу профессионального риска входят также сотрудники медицинских и образовательных учреждений. Риск есть и в обычных офисах, где люди ежедневно находятся в общих помещениях, общаются и вместе обедают», — сообщило издание.По данным экспертов, проще всего заболеть на работе в торговых точках: через кассы и залы каждый день проходят сотни покупателей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки