Терапевт перечислила полезные свойства грибов для организма
«Также в грибах присутствует эргостерол, который может превращаться в витамин D под действием ультрафиолета. Но состав дикорастущих грибов сильно зависит от вида, места сбора и обработки», — говорит врач.
Грибы не являются доказанным иммуномодулятором или противоопухолевым средством, хотя отдельные их компоненты активно изучаются. Их реальная сильная сторона проще: они помогают строить разнообразный рацион, где часть животных продуктов можно заменить растительными компонентами без потери вкуса.
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