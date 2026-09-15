Мужчинам раскрыли требующие проверки здоровья симптомы

Уролог Педро Бастос перечислил симптомы, при появлении которых мужчине требуется проверить здоровье.По словам Бастоса, мужчинам в целом необходимо регулярно проходить профилактические осмотры. Однако при возникновении определенных симптомов стоит запланировать внеочередную проверку здоровья. Среди таких признаков доктор назвал появление крови в моче, затруднение мочеиспускания, ослабление струи мочи, сильную боль в пояснице, рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей, непроизвольное вытекание мочи, уплотнения или другие изменения в интимной зоне.«Также следует уделять внимание сексуальному здоровью: стойкая эректильная дисфункция, значительное снижение либидо, бесплодие, рецидивирующее наличие крови в эякуляте, приобретенное искривление полового органа, язвы или бородавки на нем, а также боль во время полового акта или эякуляции — все это требует внимания», — добавил уролог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки