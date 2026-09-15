Невролог Алехина рассказала, как улучшить свой ежедневный сон - 4 лайфхака

Благодаря сознательному самонаблюдению и здоровому образу жизни вы можете добиться оптимального качества сна. Лучший способ сна зависит от индивидуальных потребностей и соответствующей гигиены сна.Это особенно полезно для спокойной ночи, когда тело и разум отдыхают."Этого можно достичь с помощью соответствующего поведения, распорядка дня и спокойной атмосферы сна", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.Эти советы невролога могут помочьУниверсального рецепта хорошего сна не существует. Однако, прислушиваясь к своему телу и размышляя о своих привычках, вы можете обеспечить более спокойный ночной сон.Разработайте личный вечерний распорядокСтарайтесь каждый день ложиться спать в одно и то же время, чтобы ваше тело могло привыкнуть ко сну. Ритуалы релаксации, такие как медитация, теплый душ, ведение дневника или прослушивание расслабляющей музыки, также могут помочь успокоить ум. Узнайте для себя, что полезно для вас, чтобы избавиться от повседневного стресса.Занятия спортом в нужное время"Регулярные занятия спортом очищают голову и, таким образом, способствуют спокойному сну".Тем не менее, высокоинтенсивные ночные тренировки могут усилиться. Прислушайтесь к своему телу и расслабьтесь перед сном, например, во время занятий йогой.Осознанное питаниеОпределенные продукты и легкие, богатые белком блюда вечером могут способствовать хорошему ночному сну."Употребление кофеина вечером, когда вы хотите расслабиться, — не лучшая идея".Создайте комфортную обстановку для снаПодумайте, какие условия в спальне заставляют вас чувствовать себя хорошо и расслабляться: Должна ли комната быть полностью темной? Как создать хорошую температуру в помещении с помощью вентиляции? У вас есть подходящий матрас, одеяло и подушка? Также может быть полезно запретить смартфоны и тому подобное в спальне.

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