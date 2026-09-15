Диетолог Пономарева объяснила, почему нельзя пить смузи на завтрак

Когда утром нужно быстро, многие берут смузи. Готовите ли вы его сами или покупаете — смузи вкусны и практичны.Смузи – любимый напиток многих людей. Для этого есть множество причин. Смузи быстро готовятся, разнообразны, их можно пить на ходу, они богаты витаминами.Смузи на завтрак?"Однако смузи не всегда подходят. Особенно, если вы пьете их вместо завтрака, фруктовые соки могут даже сделать вас толстыми", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Смузи считаются полезными, но они также содержат много сахара из-за большого количества фруктов. Так как смузи содержит меньше клетчатки, чем твердая пища, и поэтому быстро переваривается, вы можете снова быстро проголодаться.Употребление холодного смузи натощак может привести к проблемам с пищеварением. Холодные напитки раздражают желудок и замедляют пищеварение."Это может вызвать вздутие живота, спазмы в животе и другие неприятные ощущения. Это не похоже на хорошее начало дня".Фруктоза по утрам – не лучшее начало дняХотя фрукты богаты витаминами и клетчаткой, они также содержат натуральную фруктозу. Употребление смузи, содержащего большое количество фруктов, может привести к высокому потреблению фруктозы."Высокое потребление фруктозы по утрам приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови. Это дает вам быстрый заряд энергии. Но уровень сахара в крови также быстро падает".

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