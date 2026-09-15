Названы помогающие наладить сон продукты

Добавление в рацион растительных продуктов поможет наладить сон и сделать его более здоровым, рассказала руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, как скорректировать питание, чтобы справиться с проблемой плохого сна.«Бессонница и поверхностный сон часто связаны не только со стрессом, но и с тем, что мы едим перед сном. Многие привыкли думать, что стакан молока — единственный способ успокоить нервную систему, но растительные продукты справляются с этим не хуже, а иногда и лучше. В них есть натуральные соединения, которые помогают организму расслабиться и подготовиться ко сну», — сказала Махова.По словам эксперта, для качественного сна стоит обратить внимание на несколько групп продуктов. Бананы являются природным источник магния и калия, которые расслабляют мышцы и снижают уровень кортизола. Тыквенные семечки богаты триптофаном — аминокислотой, из которой организм вырабатывает мелатонин и серотонин, регулирующие циклы сна и бодрствования.Кроме того, миндаль и грецкие орехи содержат магний и мелатонин, помогая быстрее засыпать и реже просыпаться ночью, пояснила эксперт. Травяные чаи, например, ромашковый и мятный, успокаивают нервную систему без кофеина и снижают тревожность перед сном. Вишня и вишневый сок — один из немногих растительных источников натурального мелатонина, который помогает сдвинуть внутренние часы в правильное русло.«Не нужно плотно ужинать перед сном — лучше устроить легкий перекус за 1-1,5 часа до сна. Подойдет, например, горсть орехов, банан или чашка ромашкового чая. Стоит отказаться от тяжелой, острой еды и продуктов с большим количеством сахара: они могут взбодрить и нарушить засыпание», — отметила Махова.Для устойчивого эффекта стоит ввести такие перекусы в ежедневную вечернюю рутину. Многие замечают улучшение качества сна уже через несколько дней: засыпать становится легче, сон глубже, а просыпаться утром — проще. При этом важно соблюдать режим и ложиться примерно в одно и то же время, чтобы закрепить результат, добавила специалист.

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