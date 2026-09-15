В инструкцию к препарату от герпеса предложили добавить информацию об алопеции
Необходимость дополнить общие характеристики препаратов выявили при подготовке требований к их безопасности и эффективности. В основу этих изменений легли современные научно обоснованные данные об опыте клинического применения препаратов с валацикловиром, применяемых для лечения герпеса.
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