В инструкцию к препарату от герпеса предложили добавить информацию об алопеции

Минздрав России рекомендовал производителям дополнить инструкции к препаратам с действующим веществом валацикловир перечнем возможных нежелательных реакций. Среди них, помимо прочего, указаны алопеция, синдром Стивенса — Джонсона (аллергическая реакция) и фоточувствительность, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ведомства.Необходимость дополнить общие характеристики препаратов выявили при подготовке требований к их безопасности и эффективности. В основу этих изменений легли современные научно обоснованные данные об опыте клинического применения препаратов с валацикловиром, применяемых для лечения герпеса.

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