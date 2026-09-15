Врач Тяжельников: отеки после съеденного арбуза возможны при болезнях сердца или почек

Врач общей практики Андрей Тяжельников: человеку, у которого после съеденного арбуза возникают отеки, следует обращаться за обследованием.В своем комментарии для РИА Новости врач заявил, что возникающая после арбуза отечность не должна оставаться без внимания – это может быть сигналом имеющихся проблем со здоровьем. В частности, сказал Тяжельников, отеки после съеденного арбуза возможны при болезнях сердца или почек.«Если человек отекает после употребления арбуза, ему стоит обратиться к врачу. Возможно, у него есть проблемы с сердцем или почками», - заявил специалист.Также Андрей Тяжельников обратил внимание на то, что существуют другие хронические нарушения и болезни, при которых следует издерживаться от поедания арбуза или же употреблять его крайне осторожно, с учетом рекомендаций лечащего врача.

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