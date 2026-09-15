Россиян предупредили о несовместимости некоторых популярных БАДов с обычной едой

Некоторые биологически активные добавки (БАДы) теряют часть эффективности, если принимать их вместе с привычной едой, предупредила фармэксперт, основатель российского бренда Biolem Елена Микова.По словам специалистки, особенно тщательно нужно следить за приемом железа: его не стоит запивать чаем или кофе, так как эти напитки мешают минералу всасываться. Неудачным дополнением также станут молоко, йогурт, сыр и яйца. Фармэксперт уточнила, что между приемом железа и такими продуктами желательно выдерживать около двух часов.«Человек может месяцами пить препараты железа за завтраком, запивая его латте, а затем удивляться, почему показатели почти не меняются. Дело бывает не в самом средстве, а в привычке принимать его с продуктами, которые уменьшают всасывание», — объяснила Микова.Она добавила, что цинк не стоит сочетать с отрубями, цельнозерновыми кашами и бобовыми. В них содержатся фитаты, которые могут связывать минерал в кишечнике. Убирать эти продукты из рациона не нужно, достаточно не принимать добавку одновременно с ними, уточнила эксперт.В то же время, по словам Миковой, с витамином D часто совершают обратную ошибку: пьют его натощак или с обезжиренной пищей. Между тем, для нормального усвоения витамина нужен жир, поэтому капсулы лучше принимать во время еды, в которой он присутствует.Фармэксперт подчеркнула: подобные сочетания обычно не вызывают отравления, а лишь снижают пользу добавки. Она также добавила, что самостоятельно назначать себе железо, цинк, витамины и другие добавки нельзя.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки