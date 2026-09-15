Кардиолог Варфоломеев: назвал признак высокого холестерина - "может повредить слух"

Способность обнаружить предупреждающие признаки высокого уровня холестерина имеет ключевое значение.Высокий уровень холестерина часто называют тихим убийцей, потому что он может заложить опасную основу для сердечных заболеваний, не вызывая многих предупреждающих признаков. Жировое вещество может медленно захватывать ваши артерии и предвещать плохие новости для вашей сердечно-сосудистой системы и общего состояния здоровья.Хотя предупредительные признаки этого процесса часто появляются неохотно, иногда у вас в ушах могут звучать красные флажки.Потеря слуха может быть «менее известным» признаком жирового вещества.«Хотя это может быть не первый предупреждающий знак, который появляется, это определенно то, на что стоит обратить внимание (или, скорее, ухо)», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Потеря слуха, вызванная высоким уровнем холестерина, имеет тенденцию быть постепенной и часто затрагивает оба уха в равной степени. Этот предупредительный знак часто начинается с того, что человек плохо слышит высокие звуки или понимает разговор в шумной обстановке. Однако со временем оно может ухудшиться, если его не лечить, пояснил эксперт.Высокий уровень холестерина провоцирует этот симптом, когда жир накапливается в артериях, делая их уже.«Это сужение ограничивает кровоток, и, к сожалению, ваши уши зависят от здорового кровоснабжения, чтобы функционировать должным образом. Когда приток крови к тонким структурам внутреннего уха нарушен, это может привести к потере слуха».Если вы начнете испытывать потерю слуха, эксперт порекомендовал обратиться за медицинской помощью к своему лечащему врачу.Они могут провести тщательную оценку, которая может включать анализы крови для проверки уровня холестерина. Если высокий уровень холестерина действительно является причиной, они, вероятно, предложат различные изменения образа жизни и, в некоторых случаях, лекарства, помогающие контролировать уровень холестерина.

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