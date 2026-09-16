Врач опровергла популярный миф об алкоголе
Баллеста назвала популярным мифом заявления о существовании безопасной дозы алкоголя. Риски для здоровья имеются как при зависимости, так и при низком или умеренном потреблении спиртных напитков, подчеркнула она.
«Употребление алкоголя только по выходным приводит к концентрации большого количества алкоголя в течение короткого периода времени, что значительно увеличивает риск опьянения, аритмии, несчастных случаев и травм», — пояснила специалистка. Помимо негативного воздействия на печень, алкоголь увеличивает риск развития сразу нескольких типов рака, плохо влияет на головной мозг и сердечно-сосудистую систему, предупредила Баллеста.
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