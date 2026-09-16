Врач опровергла популярный миф об алкоголе

Врач Ана Перес Баллеста оценила правдивость утверждения, что если пить алкоголь только по выходным, то риск возникновения проблем со здоровьем будет ниже. Ее мнение по этому вопросу приводит издание El Confidencial.Баллеста назвала популярным мифом заявления о существовании безопасной дозы алкоголя. Риски для здоровья имеются как при зависимости, так и при низком или умеренном потреблении спиртных напитков, подчеркнула она.«Употребление алкоголя только по выходным приводит к концентрации большого количества алкоголя в течение короткого периода времени, что значительно увеличивает риск опьянения, аритмии, несчастных случаев и травм», — пояснила специалистка. Помимо негативного воздействия на печень, алкоголь увеличивает риск развития сразу нескольких типов рака, плохо влияет на головной мозг и сердечно-сосудистую систему, предупредила Баллеста.

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