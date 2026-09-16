Коленные ортезы и занятия в воде признаны лучшими методами лечения артрита
Применение ортезов обеспечивает комплексное улучшение функций сустава, в то время как водные процедуры демонстрируют максимальную эффективность непосредственно в уменьшении боли.
К такому выводу пришли специалисты из Первой народной больницы Нэйцзяна в Китае по результатам масштабного сетевого метаанализа 139 клинических испытаний, в которых приняли участие 9642 человека.
Как сообщает издание «Известия», авторы научной работы, опубликованной в журнале PLOS One, провели сравнительный анализ 12 терапевтических подходов, включая ультразвуковую, ударно-волновую и высокоинтенсивную лазерную терапию, электростимуляцию, стельки и кинезиологическое тейпирование. Простые и доступные методики в итоге заняли лидирующие позиции, опередив многие высокотехнологичные способы лечения.
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