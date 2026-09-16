Чтение для удовольствия улучшает память, развивает эмпатию и укрепляет психику

Независимо от того, что вы читаете, чтение для удовольствия полезно для здоровья мозга. Регулярное чтение интересных книг связывают с улучшением памяти, развитием эмпатии и укреплением психического здоровья (помимо прочих преимуществ). Это может происходить как за счет изменения структуры мозга, так и благодаря формированию когнитивного резерва.«Чтение — это своего рода когнитивная тренировка», — говорит Фальк Хюттиг из Института психолингвистики Общества Макса Планка в Нидерландах (он не участвовал в данном исследовании). Однако за последние 20 лет популярность чтения ради удовольствия резко упала; отчасти это может быть связано с тем, что мы проводим больше времени в социальных сетях.В ходе недавнего исследования Барбара Сахакян из Кембриджского университета и ее коллеги проанализировали данные о влиянии чтения для удовольствия, полученные в рамках пяти опросов и восьми долгосрочных исследований с участием десятков тысяч человек.Многие из этих исследований выявили связь между чтением и увеличением объема серого вещества — части мозга, отвечающей за мышление и память, — а также усилением нейронных связей между различными областями мозга. По словам Сахакян, именно так чтение может формировать когнитивный резерв. Когнитивный резерв — это способность мозга противостоять возрастным изменениям и адаптироваться к повреждениям; эта способность во многом зависит от нашего образа жизни.Также была неоднократно подтверждена связь чтения с улучшением психического здоровья. Одно из исследований показало, что у детей, начавших читать для удовольствия в раннем возрасте, площадь поверхности и объем мозга в зонах, отвечающих за эмоциональный контроль, были несколько больше. Это представляется особенно важным на фоне данных о том, что психическое здоровье молодежи сегодня хуже, чем было несколько десятилетий назад, отмечает Сахакян.В целом исследователи связали чтение для удовольствия со снижением уровня стресса, развитием эмпатии, улучшением общего самочувствия и уменьшением чувства одиночества. У детей чтение ассоциировалось с лучшими показателями внимания, памяти и исполнительных функций, а также с более высокой успеваемостью и меньшим количеством проблем с психическим здоровьем. У пожилых людей чтение связывали с пониженным риском снижения когнитивных способностей.Чтение художественной литературы может быть особенно важным, поскольку оно знакомит нас с сюжетами, позволяющими мозгу «репетировать» реакции на жизненные события, тем самым совершенствуя его прогностические способности. Кроме того, чтение помогает почувствовать связь с персонажами, что снижает ощущение одиночества.Литература в жанре нон-фикшн (документальная проза) может стимулировать другие участки мозга, говорит Сахакян. Однако главное — «читать в свое удовольствие, ведь тогда вы будете делать это чаще и дольше», — утверждает она.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки