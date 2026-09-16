Листья привычного растения оказались полезны для сердца и сосудов

Листья облепихи могут содержать вещества, потенциально полезные для сердца, сосудов и обмена веществ. К такому выводу пришли ученые из Варминьско-Мазурского университета, чей обзор опубликован в журнале Nutrients.Авторы изучили 85 научных работ. Оказалось, что листья облепихи богаты флавоноидами и другими биологически активными соединениями, включая производные кверцетина, кемпферола и изорамнетина.В экспериментах на животных и тканях препараты из листьев улучшали отдельные показатели обмена веществ и работы сосудов, а также влияли на воспалительные процессы. Это позволяет рассматривать листья облепихи как потенциальный источник веществ для профилактики сердечно-сосудистых и метаболических нарушений.Однако доказательств пользы для людей пока недостаточно. Клинические исследования проводились в основном с ягодами, соком и маслом облепихи. Сами листья облепихи в контролируемых исследованиях на людях пока не изучались. Поэтому авторы подчеркивают, что считать их средством для лечения или профилактики заболеваний пока рано.

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